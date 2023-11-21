RT в Telegram
Подпишись

МИД Саудовской Аравии: действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нельзя оправдать самообороной.
МИД Саудовской Аравии: действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной
  • AFP

Во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве он подчеркнул, что в секторе Газа зафиксированы преступления против мирного населения.

«Мы видим, что усиливаются преступления против гражданского населения в секторе Газа, проливается кровь невинных, разрушаются больницы и гражданская инфраструктура», — отметил Фархан Аль Сауд.

Ранее Лавров заявил, что объём поступающей в Газу гумпомощи недостаточен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить