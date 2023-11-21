МИД Саудовской Аравии: действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нельзя оправдать самообороной.

Во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве он подчеркнул, что в секторе Газа зафиксированы преступления против мирного населения.

«Мы видим, что усиливаются преступления против гражданского населения в секторе Газа, проливается кровь невинных, разрушаются больницы и гражданская инфраструктура», — отметил Фархан Аль Сауд.

Ранее Лавров заявил, что объём поступающей в Газу гумпомощи недостаточен.