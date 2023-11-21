Лавров заявил, что объём поступающей в сектор Газа гумпомощи недостаточен
Об этом министр сказал в ходе встречи с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Лавров отметил, что мир стал свидетелем катастрофических гуманитарных последствий в секторе Газа.
«Объём поступающей гуманитарной помощи явно недостаточен», — сказал он.
Министр добавил, что главным приоритетом сейчас является прекращение боевых действий, освобождение заложников и решение гуманитарных вопросов.
Ранее Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.