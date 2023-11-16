Лавров: Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в Газе

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

«Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и немедленном решении гуманитарных проблем», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Россия категорически выступает как против терроризма в любых его проявлениях, так и против борьбы с терроризмом методами, нарушающими международное гуманитарное право.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предложила в Совбезе ООН поправку с призывом к устойчивому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке.