В ожидании раскрытия деталей: в ХАМАС заявили о прогрессе в переговорах с Израилем о перемирии

ХАМАС и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии, сообщил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. Между тем, по данным ХАМАС, стороны продолжают переговоры по длительности прекращения огня, порядку доставки гумпомощи в сектор Газа, а также по вопросу обмена пленными. Как ранее писали СМИ, боевые действия могут быть остановлены на пять дней в рамках соглашения об освобождении пленных.

В переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем есть прогресс в вопросе соглашения о перемирии. Об этом заявил глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — приводит его слова РИА Новости.

По данным телеканала Al Arabiya, Катар, выступающий в роли посредника, должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы. Официальный представитель движения Иззат ар-Ришка подтвердил это в разговоре с телеканалом Al Jazeera. При этом, по его словам, стороны продолжают переговоры относительно количества дней временного прекращения огня, порядка доставки гумпомощи в сектор Газа, а также по вопросу обмена пленными.

19 ноября The Washington Post писала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению заложников в обмен на пятидневную паузу в боях.

Наряду с этим создана контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В неё вошли Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия. В рамках дипломатического тура министры иностранных дел этих государств посетят Москву.

«Основной целью контактной группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в Газу... С этой целью будет осуществлён ряд визитов, в частности к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин. Они встретились с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве», — сообщили в турецком МИД.

Доставка гуманитарной помощи

Из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш вылетел спецборт МЧС России, который доставит 27 т гуманитарной помощи населению сектора Газа. В составе груза продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы гигиены.

«Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — отметили в пресс-службе ведомства.

Борт МЧС России доставит 27 т гуманитарной помощи населению сектора Газа

Как отмечал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль в интервью RT, населению сектора Газа необходимо по крайней мере 250—300 машин с гуманитарной помощью, лекарствами и топливом ежедневно. При этом за последний месяц в регион вошло только около 1 тыс. машин.

«После более чем 30-дневной так называемой войны против ХАМАС в секторе Газа у ЦАХАЛ нет каких-то значимых результатов — лишь гуманитарная катастрофа, страдания палестинских детей, женщин, стариков, колоссальный ущерб нанесён всему сектору Газа», — отмечал он.

Боевые действия

Армия обороны Израиля за прошедшие сутки нанесла удары с воздуха по 250 военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

«Среди целей — десятки террористов, ракетные установки и различные террористические объекты», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Наряду с этим боевой вертолёт уничтожил ракетную установку, которая была размещена вблизи жилого массива в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, из этой ракетной установки накануне были выпущены ракеты в направлении района Гуш-Дан.

При этом вечером 20 ноября авиация нанесла удары по командным центрам и инфраструктуре шиитского движения «Хезболла».

Между тем Армия обороны Израиля в ходе наземной операции против ХАМАС в секторе Газа потеряла уже 68 военных. По данным The Times of Israel, накануне во время сражения на севере анклава погибли двое израильских военнослужащих. Общие потери ЦАХАЛ с 7 октября составляют 388 человек.

Согласно данным телеканала Al Jazeera, число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс., из них около 5,5 тыс. — дети. Ещё около 30 тыс. человек получили ранения, порядка 6 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В Израиле после начала эскалации погибли не менее 1,2 тыс. человек, около 5,6 тыс. получили ранения.