Times of Israel: Нетаньяху встретился с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС
Об этом пишет The Times of Israel.
По данным газеты, премьер поделился с ними информацией о дипломатических и разведывательных оперативных усилиях, которые ведутся круглосуточно.
«Я слушал боль семей. Мы поговорили по душам», — сказал Нетаньяху.
Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал преждевременным оптимизм по обмену заложниками с ХАМАС.
Также в Израиле отказались сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине.