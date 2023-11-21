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Times of Israel: Нетаньяху встретился с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel

По данным газеты, премьер поделился с ними информацией о дипломатических и разведывательных оперативных усилиях, которые ведутся круглосуточно.

«Я слушал боль семей. Мы поговорили по душам», — сказал Нетаньяху.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал преждевременным оптимизм по обмену заложниками с ХАМАС.

Также в Израиле отказались сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине.

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