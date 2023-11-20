В Израиле отказались сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

Израиль не станет сотрудничать с Международным уголовным судом в отношении расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Бен-Дор.

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, так как «их повестка заранее известна».

В качестве примера Бен-Дор привёл эскалацию 2009 года в регионе, когда Советом ООН по правам человека была сформирована комиссия Голдстоуна по установлению фактов (военных преступлений Израиля), и в Израиле не признали его доклад.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал Международный уголовный суд расследовать действия Израиля в Газе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед МУС в Гааге за геноцид в секторе Газа.