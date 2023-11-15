Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед МУС в Гааге за геноцид в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас сотни, тысячи адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершённым Нетаньяху геноцидом, мы предпримем все необходимые шаги в связи с этим геноцидом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдогана, Израиль будет считаться самой проклинаемой во всём мире страной в случае, если «убийства продолжатся, как сейчас».

Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу, сообщил, что иск находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции.

Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели.

В Кремле напомнили, что не признают МУС и Россия не является участником Римского статута.