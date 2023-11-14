Турция подала иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в Газе

Турция подала иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили адвокаты турецкой правящей Партии справедливости и развития.

Как написал в соцсети X (бывший Twitter) адвокат Метин Кюлюнк, иск был подан сегодня, 14 ноября.

Он уточнил, что иск, составленный им вместе с двумя другими адвокатами, подан через Минюст Турции, который направит документ в суд в Гааге.

По его словам, иск состоит из 23 страниц.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не сможет договориться с США по сектору Газа, если Вашингтон продолжит считать эту территорию израильской.