Эрдоган: Турция не сможет договориться по Газе при нынешней позиции США по Газе

Турция не сможет договориться с США по сектору Газа, если Вашингтон продолжит считать эту территорию израильской. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Самая главная страна, которая должна быть активизирована — это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа — это земля палестинского народа», — приводит РИА Новости его слова.

Эрдоган подчеркнул, что Соединённые Штаты должны это признать.

«Если у Байдена есть подход, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договорённость невозможна», — отметил турецкий лидер.

Ранее турецкий лидер назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.

Также Эрдоган сообщил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.