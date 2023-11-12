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Эрдоган: Турция не сможет договориться по Газе при нынешней позиции США по Газе

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Турция не сможет договориться с США по сектору Газа, если Вашингтон продолжит считать эту территорию израильской. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция не сможет договориться по Газе при нынешней позиции США по Газе
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

«Самая главная страна, которая должна быть активизирована — это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа — это земля палестинского народа», — приводит РИА Новости его слова.

Эрдоган подчеркнул, что Соединённые Штаты должны это признать.

«Если у Байдена есть подход, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договорённость невозможна», — отметил турецкий лидер.

Ранее турецкий лидер назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.

Также Эрдоган сообщил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.

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