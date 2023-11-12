Эрдоган: Турция не сможет договориться по Газе при нынешней позиции США по Газе
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«Самая главная страна, которая должна быть активизирована — это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа — это земля палестинского народа», — приводит РИА Новости его слова.
Эрдоган подчеркнул, что Соединённые Штаты должны это признать.
«Если у Байдена есть подход, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договорённость невозможна», — отметил турецкий лидер.
Ранее турецкий лидер назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.
Также Эрдоган сообщил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.