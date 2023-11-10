Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.

«Они (Израиль. — RT) испытывают наше терпение своими иллюзиями о земле обетованной, которая включает и территории нашей страны, а также угрозами применения ядерного оружия», — приводит TRT Haber его слова.

Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.

В МИД Израиля сообщили, что отзыв турецкого посла из Тель-Авива ставит Анкару на шаг ближе к поддержке палестинского движения ХАМАС.