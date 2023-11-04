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Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве для консультаций

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Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.
Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве для консультаций
  • AP

Шакир Озкан Торунлар, назначенный послом в Израиле в ноябре 2022 года, отозван в Анкару для консультаций, сообщил турецкий МИД.

Такое решение принято ввиду разворачивающейся гуманитарной трагедии в секторе Газа, спровоцированной «атаками Израиля на мирное население».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником.

Вместе с этим он отметил, что глава турецкой нацразведки Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной.

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