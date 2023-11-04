Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве для консультаций
- AP
Шакир Озкан Торунлар, назначенный послом в Израиле в ноябре 2022 года, отозван в Анкару для консультаций, сообщил турецкий МИД.
Такое решение принято ввиду разворачивающейся гуманитарной трагедии в секторе Газа, спровоцированной «атаками Израиля на мирное население».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником.
Вместе с этим он отметил, что глава турецкой нацразведки Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной.