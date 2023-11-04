Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником
- AFP
По его словам, на текущий момент у него нет никаких контактов в Тель-Авивом, однако глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной, а также с Палестиной и ХАМАС.
«Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — цитирует Эрдогана Anadolu.
Ранее президент обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.