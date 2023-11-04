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Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником».
Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником
  • AFP

По его словам, на текущий момент у него нет никаких контактов в Тель-Авивом, однако глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной, а также с Палестиной и ХАМАС.

«Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Ранее президент обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.

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