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Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.
Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности
  • AP
  • © Emrah Gurel

Об этом он сказал после заседания кабмина республики.

«Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, настоящее государство «должно следовать правилам войны», в то время как Израиль наносит удары по больницам.

«Мы продолжаем контакты с партнёрами, ведём работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом», — добавил он.

Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.

Также до этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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