МИД Израиля: отзыв посла ставит Турцию на шаг ближе к ХАМАС
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«Решение турецкого правительства... является ещё одним шагом турецкого президента к тому, чтобы встать на сторону террористической организации ХАМАС», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником.