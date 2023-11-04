МИД Израиля: отзыв посла ставит Турцию на шаг ближе к ХАМАС

Отзыв турецкого посла из Израиля ставит Анкару на шаг ближе к поддержке палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе израильского МИД.

«Решение турецкого правительства... является ещё одним шагом турецкого президента к тому, чтобы встать на сторону террористической организации ХАМАС», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником.