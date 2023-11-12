Эрдоган призвал провести конференцию о денуклеаризации из-за Израиля
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«Впервые мы предлагаем провести региональную конференцию по денуклеаризации в связи с данными о ядерном оружии у Израиля», — приводит ТАСС его слова.
Эрдоган подчеркнул, что у этой проблемы есть тактическая и стратегическая составляющие.
«Вопрос денуклеаризации очень важен, он разоблачает как Израиль, так и тех, кто стоит за ним», — подытожил он.
Ранее турецкий лидер назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.
Также Эрдоган сообщил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.