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Эрдоган призвал провести конференцию о денуклеаризации из-за Израиля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.
Эрдоган призвал провести конференцию о денуклеаризации из-за Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Впервые мы предлагаем провести региональную конференцию по денуклеаризации в связи с данными о ядерном оружии у Израиля», — приводит ТАСС его слова.

Эрдоган подчеркнул, что у этой проблемы есть тактическая и стратегическая составляющие.

«Вопрос денуклеаризации очень важен, он разоблачает как Израиль, так и тех, кто стоит за ним», — подытожил он.

Ранее турецкий лидер назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.

Также Эрдоган сообщил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.

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