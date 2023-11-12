Эрдоган призвал провести конференцию о денуклеаризации из-за Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.

«Впервые мы предлагаем провести региональную конференцию по денуклеаризации в связи с данными о ядерном оружии у Израиля», — приводит ТАСС его слова.

Эрдоган подчеркнул, что у этой проблемы есть тактическая и стратегическая составляющие.

«Вопрос денуклеаризации очень важен, он разоблачает как Израиль, так и тех, кто стоит за ним», — подытожил он.

Ранее турецкий лидер назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.

Также Эрдоган сообщил, что Израиль испытывает терпение Турции, угрожая ядерным оружием.