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Эрдоган назвал позицию Запада по Газе трусливой и бессовестной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.
Эрдоган назвал позицию Запада по Газе трусливой и бессовестной
  • AFP
  • © Adem ALTAN

Он напомнил о нападении на редакцию Charlie Hebdo, в ходе которого погибли около 20 человек. Эрдоган напомнил, что тогда мировые лидеры устроили шествие в Париже.

«Теперь же в Газе погибли почти 20 тыс. человек, но никто и слова не произнёс. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган раскритиковал западные страны, которые не призывают Израиль прекратить огонь в анклаве, и назвал их позицию трусливой и постыдной.

Ранее турецкий лидер обвинил Запад в нарушении международного права из-за поддержки Израиля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.

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