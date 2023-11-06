Лавров: англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к большой войне
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Такое мнение он высказал в ходе марафона «Знание».
Как отметил министр, Соединённые Штаты и их сателлиты пытаются сеять хаос в различных регионах мира, ссорить страны и народы и обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.
«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — сказал Лавров.
Ранее министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США нанесением серьёзного удара, в случае если американская сторона не остановит войну в секторе Газа.
Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке могут разрастись до мировой войны.