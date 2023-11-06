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Лавров: англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к большой войне

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.
Лавров: англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к большой войне
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Такое мнение он высказал в ходе марафона «Знание».

Как отметил министр, Соединённые Штаты и их сателлиты пытаются сеять хаос в различных регионах мира, ссорить страны и народы и обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — сказал Лавров.

Ранее министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США нанесением серьёзного удара, в случае если американская сторона не остановит войну в секторе Газа.

Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке могут разрастись до мировой войны.

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