Вучич заявил о возможности разрастания военных конфликтов на Ближнем Востоке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке могут разрастись до мировой войны.

Он отметил, что региональные силы увидели уязвимость Израиля.

«Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому», — сказал Вучич в интервью изданию Tanjug.

По его словам, в случае начала ещё одного регионального конфликта, стороны в нём будут те же.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответит в случае атаки на своих представителей в ходе палестино-израильского конфликта.

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США просили республику не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.