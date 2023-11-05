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Вучич заявил о возможности разрастания военных конфликтов на Ближнем Востоке

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке могут разрастись до мировой войны.

Он отметил, что региональные силы увидели уязвимость Израиля.

«Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому», — сказал Вучич в интервью изданию Tanjug.

По его словам, в случае начала ещё одного регионального конфликта, стороны в нём будут те же.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответит в случае атаки на своих представителей в ходе палестино-израильского конфликта.

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США просили республику не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

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