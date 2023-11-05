В Иране пригрозили США серьёзным ударом, если они не прекратят войну в Газе

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США нанесением серьёзного удара, в случае если американская сторона не остановит войну в секторе Газа.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы (США) получите тяжёлый удар», — приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответит в случае атаки на своих представителей в ходе палестино-израильского конфликта.

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США просили республику не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.