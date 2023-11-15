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В Кремле отреагировали на иск Турции против премьера Израиля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя иск Турции против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, напомнил, что Россия не признаёт МУС.
В Кремле отреагировали на иск Турции против премьера Израиля
  • РИА Новости

«Вы знаете, что мы МУС не признаём, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать», — сказал он.

Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу, сообщил, что иск находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции.

Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели.

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