В Кремле отреагировали на иск Турции против премьера Израиля
- РИА Новости
«Вы знаете, что мы МУС не признаём, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать», — сказал он.
Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.
Один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу, сообщил, что иск находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции.
Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели.