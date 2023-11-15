В Кремле отреагировали на иск Турции против премьера Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя иск Турции против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, напомнил, что Россия не признаёт МУС.

«Вы знаете, что мы МУС не признаём, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать», — сказал он.

Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу, сообщил, что иск находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции.

Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели.