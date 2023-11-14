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Адвокат: иск группы граждан Турции против Нетаньяху пока рассматривает Минюст

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Иск группы турецких граждан против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поданный в МУС, ещё не направлен в суд, а находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции.
Адвокат: иск группы граждан Турции против Нетаньяху пока рассматривает Минюст
  • globallookpress.com
  • © Kobi Gideon/Israeli Gpo

Об этом сообщил один из инициаторов иска адвокат Бурак Бекироглу.

«Мы передали своё заявление в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула для отправки в прокуратуру МУС. Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений Министерства юстиции по [электронной] системе UYAP», — сказал он ТАСС.

Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели, отметил он.

Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

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