«Они уничтожают не ХАМАС, а детей и женщин»: посол Палестины в РФ — о конфликте с Израилем и ситуации на Ближнем Востоке

Власти и военные Израиля прекрасно понимают, что их действия в Газе ведут к жертвам среди женщин и детей, заявил в интервью RT посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. Дипломат также поблагодарил Россию за последовательную позицию в отношении палестино-израильского конфликта, напомнив об исторических реалиях и нежелании США и Израиля выполнять решения ООН по созданию двух независимых государств.

— Израильские военные провели несколько рейдов на территории больницы «Аль-Шифа» — крупнейшего медицинского учреждения в секторе Газа. По утверждению ЦАХАЛ, в комплексе якобы находятся боевики ХАМАС, но ХАМАС это отрицает. Кому верить?

— После того как Израиль атаковал больницу «Аль-Шифа» и другие палестинские больницы в Газе, не появилось никаких доказательств их связи с ХАМАС и другими палестинскими организациями. Я видел, что израильская сторона, израильские военные пытаются выдать за свою находку на этом месте, ― это просто фарс.

После более чем 30-дневной так называемой войны против ХАМАС в секторе Газа у ЦАХАЛ нет каких-то значимых результатов — лишь гуманитарная катастрофа, страдания палестинских детей, женщин, стариков, колоссальный ущерб нанесён всему сектору Газа.

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Израильская сторона ничего не добилась. Обычно они говорят, что... ХАМАС использует больницы, но никаких реальных доказательств до сих пор там не найдено. Поэтому международное сообщество должно что-то предпринять. Повторюсь: война, которую ведёт Израиль, — это огромная проблема, колоссальная катастрофа. Её необходимо остановить любыми средствами.

— Как вы оцениваете единство арабских государств в связи с трагедией мирного населения в секторе Газа? Достаточно ли, на ваш взгляд, делают правительства этих стран?

— Нам необходимо по крайней мере 250—300 машин (с гуманитарной помощью, лекарствами и топливом. — RT) ежедневно, но до сих пор — после месяца войны — в Газу вошло только около 1 тыс. машин, а этого совершенно недостаточно. В этом вопросе арабским странам следует делать больше, прикладывать все силы. Мы говорим о 57 арабских и мусульманских странах. Они должны сделать что-то для того, чтобы остановить войну, добиться прекращения огня и открытия ворот, обеспечения безопасных маршрутов.

Я говорю по крайней мере о том, чтобы открыть ворота для помощи, для гуманитарных нужд, для лекарств, а также для обмена пленными и заключёнными. И положить конец этой огромной проблеме.

— За несколько месяцев до трагедии, 7 октября, премьер-министр Палестинской автономии сказал, что Вашингтон управляет арабо-израильским конфликтом, а не решает его. Учитывая последующие события, что вы думаете о словах премьер-министра?

— Американцы с первого дня говорили, что они якобы единственные, кто имеет право заниматься урегулированием палестино-израильской ситуации... Вы лучше меня знаете, что с первого дня, 7 октября, они прислали Израилю два самолёта, направили огромные денежные средства, военную помощь. То есть американцы с самого первого дня пытаются сигнализировать, что Израиль сделан Соединёнными Штатами.

Прекрасно помню последний визит президента Байдена (15 июля 2022 года. — RT) в Вифлеем, где он встретился с президентом Палестины Аббасом. Тогда они обсуждали решение палестино-израильского конфликта, говоря о формате двух государств и готовности США содействовать этому процессу. Но когда Аббас спросил Байдена: «Когда вы готовы начать урегулирование в формате двух государств?» — тот ответил: «Знаете, не очень скоро. Нужно подождать, и ждать потребуется долго».

Израильские военные в секторе Газа

AP

— Ряд крупных негосударственных организаций и арабских политиков обвиняют западные страны в однобокой поддержке Израиля. Какова ваша позиция? Как вы планируете вести диалог с западными странами после окончания военных действий?

— К сожалению, западные страны изначально выбрали сторону Израиля. Неясно почему, ведь это геноцид в отношении палестинского народа.

Сейчас в европейском сообществе начались большие перемены. В ряде стран проходят масштабные демонстрации: в Великобритании, во Франции, в Испании — повсюду, даже в США.

Возможно, перемены требуют времени, но нынешняя реальность такова, что с самого первого дня множество западных стран предпочли сторону Израиля, а это чудовищный геноцид по отношению к палестинцам.

— ХАМАС признался, что готовился к октябрьскому нападению с прошлого года. Поддерживает ли палестинское руководство ХАМАС и его методы? Почему Палестина не осудила нападение на Израиль?

— Я не могу с уверенностью судить о том, готовился ли ХАМАС два или три года до этого. Но ХАМАС — это палестинская организация, которая, возможно, совершила ошибку. Мы осуждаем любые убийства. Эту позицию разделяют израильтяне и палестинцы, мусульмане и христиане.

Сам президент Махмуд Аббас подчёркивает, причём уже долгое время, что осуждает любые убийства. За эту позицию его даже осудили некоторые палестинские организации. Но он с самого начала выступает за мирный процесс, за мирное урегулирование, против войны и против любого насилия.

Разрушения в секторе Газа

AP

ХАМАС, возможно, совершила ошибку — и мы это осуждаем, мы против. Но посмотрите, каким разрушениям подвергает Газу Израиль — так называемая единственная демократия в регионе. Они прекрасно понимают, что уничтожают не ХАМАС, а детей и женщин.

Погибли более 12 тыс. палестинцев, свыше 30 тыс. ранены, в Газе повреждено более 250 тыс. домов. К чему мы движемся? Как так получается, что эта «единственная демократия в регионе», если её можно так назвать, делает то же самое, что делал ХАМАС?

— Президент России утверждает, что давний конфликт между Израилем и Палестиной можно разрешить исключительно путём реализации мер под эгидой ООН по созданию палестинского государства в границах 1967 года. Разделяет ли руководство Палестины данную точку зрения?

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— Президент Путин ранее отметил, что упомянутая резолюция ООН 1947 года предусматривала создание двух государств: Израиля и Палестины. Государство Израиль было образовано сразу же, а с созданием палестинского государства международное сообщество ждёт вот уже 75 лет.



Потому что Израиль не соглашается признавать новое палестинское государство. Почему палестинский народ должен расплачиваться за ошибку, допущенную в Европе после Второй мировой войны? Нам нужно своё государство, своё правительство, но, к сожалению, Израиль нам в этом отказывает — при поддержке США и европейских стран.

Я хотел бы поблагодарить российскую сторону: президента Путина, российское правительство и весь российский народ за их поддержку и помощь. На данный момент в Эль-Ариш на Синайском полуострове прибыло порядка десяти российских самолётов с большим количеством грузов для жителей сектора Газа и палестинских детей: медикаменты и гуманитарная помощь. Мы высоко ценим такую позицию в сложившейся ситуации.

— Независимость Палестины признали 138 стран, но некоторые государства считают её автономным регионом в составе Израиля. Как к этому относятся люди, проживающие на палестинской территории?

— Что в секторе Газа, что на Западном берегу реки Иордан мы — палестинцы. Это наша земля, и мы там останемся. Даже в самом Израиле проживает около 2 млн палестинцев. Они израильтяне, у них паспорт Израиля, но по происхождению они палестинцы.

Пропалестинская демонстрация

AP

Поэтому решение в формате двух государств оптимально даже для израильской стороны. А их политика, направленная на то, чтобы переправить палестинцев в Египет, в Иорданию и другие страны, бесперспективна. Это сделать нельзя. Это наша земля, и мы там останемся.

Мы осознаём историческую проблематику, признавая, что Израилю досталось 78% территории всей исторической Палестины, а нам — 22%. Поэтому мы считаем, что международному сообществу пора что-то делать.

— Ещё 29 ноября 1947 года ООН утвердила план разделения территории Палестины на два независимых государства: арабское и еврейское. Однако это решение в конечном счёте привело к конфликту между Палестиной и Израилем. Почему резолюции ООН о создании двух независимых государств так и не были исполнены?

— Генассамблея ООН и Совет Безопасности приняли по палестинскому вопросу более тысячи резолюций, но ни одна из них не была выполнена — из-за Израиля и США.

Россия, Китай, некоторые европейские страны — все они поддерживают необходимое решение в формате двух государств, выступают за мирное урегулирование. Но США и Израиль до сих пор отказываются на это идти.

— Как вы считаете, может ли палестино-израильский конфликт перерасти в более широкое столкновение на всей территории Ближнего Востока?

— Знаете, я не считаю, что из-за этой проблемы мы движемся к ядерной войне... Однако ситуация в этом регионе крайне опасна. Есть риск, что палестино-израильская проблема из политической перейдёт в религиозную плоскость, выльется в религиозную войну. Поэтому международному сообществу пора что-то предпринять. Поскольку мы, в том числе арабские страны и арабские лидеры, готовы без каких-либо предубеждений приступить к мирному урегулированию, если будет согласие по определённым принципам в том, что касается Палестины.