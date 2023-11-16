RT в Telegram
Подпишись

Израиль заявил, что нашёл оружие и туннели в больнице «Аль-Шифа» в Газе

Короткая ссылка
Армия Израиля заявила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль на территории больницы «Аль-Шифа», в которой ЦАХАЛ проводит операцию.

«В больнице «Аль-Шифа» военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили действующую туннельную шахту и автомобиль с большим количеством оружия», — сообщает пресс-служба армии.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американская разведка получила информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы, в том числе «Аль-Шифу», в секторе Газа в качестве командных пунктов.

16 ноября The Washington Post писала, что Израиль пока не смог обнаружить доказательств активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении.

Отсутствие явных фактов на текущий момент привело к тому, что западные страны решили усилить давление на Израиль, чтобы он согласился сделать паузу в проведении боевых действий, отметила газета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить