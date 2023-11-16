Израиль заявил, что нашёл оружие и туннели в больнице «Аль-Шифа» в Газе

Армия Израиля заявила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль на территории больницы «Аль-Шифа», в которой ЦАХАЛ проводит операцию.

«В больнице «Аль-Шифа» военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили действующую туннельную шахту и автомобиль с большим количеством оружия», — сообщает пресс-служба армии.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американская разведка получила информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы, в том числе «Аль-Шифу», в секторе Газа в качестве командных пунктов.

16 ноября The Washington Post писала, что Израиль пока не смог обнаружить доказательств активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении.

Отсутствие явных фактов на текущий момент привело к тому, что западные страны решили усилить давление на Израиль, чтобы он согласился сделать паузу в проведении боевых действий, отметила газета.