Пентагон заявил, что ХАМАС использует больницу «Аль-Шифа» как командный пункт
- Gettyimages.ru
- © Ali Jadallah/Anadolu
«У нас есть информация о том, что ХАМАС и «Палестинский джихад» используют некоторые больницы в секторе Газа, включая больницу «Аль-Шифа», как способ сокрыть и поддерживать свои военные операции и удерживать заложников. У них есть туннели под этими госпиталями», — заявила она.
Сингх, ссылаясь на данные американской разведки, добавила, что палестинское движение «создало под «Аль-Шифой» склад оружия».
12 ноября агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что организация потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аль-Шифа».