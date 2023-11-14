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Пентагон заявил, что ХАМАС использует больницу «Аль-Шифа» как командный пункт

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Разведка США получила данные о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы в секторе Газа в качестве командных пунктов, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон заявил, что ХАМАС использует больницу «Аль-Шифа» как командный пункт
  • Gettyimages.ru
  • © Ali Jadallah/Anadolu

«У нас есть информация о том, что ХАМАС и «Палестинский джихад» используют некоторые больницы в секторе Газа, включая больницу «Аль-Шифа», как способ сокрыть и поддерживать свои военные операции и удерживать заложников. У них есть туннели под этими госпиталями», — заявила она.

Сингх, ссылаясь на данные американской разведки, добавила, что палестинское движение «создало под «Аль-Шифой» склад оружия».

12 ноября агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что организация потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аль-Шифа».

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