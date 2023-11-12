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Глава ВОЗ заявил о потери связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» на фоне заявлений о неоднократных нападениях на больницу.

Гебрейесус добавил, что организация призывает медицинских работников и пациентов к их эвакуации.

Ранее сообщалось, что Армия Израиля поможет в эвакуации детей из больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа в воскресенье, 12 ноября.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия шокирована и возмущена ударами по гражданским объектам на территории сектора Газа.

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