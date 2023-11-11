Армия Израиля проведёт эвакуацию детей из больницы «Аль-Шифа» в Газе

Армия Израиля поможет в эвакуации детей из больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа в воскресенье, 12 ноября.

Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Персонал больницы «Аль-Шифа» обратился с запросом, чтобы завтра мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в более безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва была шокирована словами посла Израиля Александра Бен Цви о том, что для согласования списков для эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться до двух недель.