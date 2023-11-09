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Захарова: Россию шокировали слова посла Израиля о согласовании эвакуации из Газы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва была шокирована словами посла Израиля Александра Бен Цви о том, что для согласования списков для эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться до двух недель.
Захарова: Россию шокировали слова посла Израиля о согласовании эвакуации из Газы
  • РИА Новости

В рамках выступления на брифинге она назвала такую логику недопустимой. Дипломат отметила, что российская сторона не понимает, почему процесс эвакуации граждан, не разблокируется, несмотря на усилия Москвы.

«Мы делаем всё, хочу ещё раз подчеркнуть, с нашей стороны готово всё для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион», — сказала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

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