Лавров заявил о необходимости скорейшей эвакуации россиян из Газы
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Лавров акцентировал необходимость... незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава», — говорится в сообщении.
Лавров также призвал к скорейшему прекращению огня.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.