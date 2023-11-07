Лавров заявил о необходимости скорейшей эвакуации россиян из Газы

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Лавров акцентировал необходимость... незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава», — говорится в сообщении.

Лавров также призвал к скорейшему прекращению огня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.