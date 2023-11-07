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Лавров заявил о необходимости скорейшей эвакуации россиян из Газы

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Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.
Лавров заявил о необходимости скорейшей эвакуации россиян из Газы
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Лавров акцентировал необходимость... незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава», — говорится в сообщении.

Лавров также призвал к скорейшему прекращению огня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.

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