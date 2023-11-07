Песков заявил о важности гуманитарных пауз в секторе Газа для эвакуации россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.

«Для нас очень важно в этой ситуации, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы. Для нас очень важно, чтобы обеспечение гуманитарных потребностей гражданского населения Газы произошло. Для нас важно, конечно же, чтобы российские граждане получили возможность покинуть территорию Газы», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что российские дипломаты активно работают для реализации соответствующих вопросов.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова заявила, что ситуация в секторе Газа остаётся тяжёлой, прогресса в вопросе эвакуации россиян из анклава на данный момент нет.