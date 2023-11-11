Небензя: Россия шокирована ударами по гражданским объектам в секторе Газа
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- © Leo Correa
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев», — цитирует его РИА Новости.
Небензя напомнил, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются серьёзным нарушением международного гуманитарного права.
Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.