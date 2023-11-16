WP: Израиль пока не нашёл доказательств деятельности ХАМАС в больнице «Аль-Шифа»

Израиль пока не смог обнаружить доказательств активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении «Аль-Шифа», говорится в статье издания The Washington Post, которое ссылается на неназванного дипломата.

«Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в «Аль-Шифе», — пишут авторы.

Отмечается, что отсутствие явных фактов на текущий момент привело к тому, что западные страны решили усилить давление на Израиль, чтобы он согласился сделать паузу в проведении боевых действий.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американская разведка получила информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы, в том числе «Аль-Шифу», в секторе Газа в качестве командных пунктов.