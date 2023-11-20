Обмен ударами и планирование новых этапов боевых действий: как развивается палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил о ликвидации трёх командиров ХАМАС в ходе ночных операций. Как сообщили представители израильских военных, руководство утвердило план следующих этапов операции. Между тем в боевом крыле палестинской организации заявили об обстреле израильской военной базы «Раим». Кроме того, ливанская «Хезболла» сообщила о ракетном обстреле по району расположения казармы израильских войск. Тем временем продолжается эвакуация россиян из зоны конфликта. С начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлены уже более 500 человек.

Продолжение эвакуации россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что почти половину желающих покинуть Газу россиян уже перевезли в РФ.

«Очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан, желающих покинуть этот район. Работа ведётся на ежедневной основе, весьма напряжённая. Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в РФ, этот процесс будет продолжаться, наши спасатели намерены дальше работать», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

Согласно последним данным МЧС РФ, с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлены уже 525 человек. В частности, в ночь на 20 ноября в ведомстве рассказали о прибытии очередной группы эвакуированных в аэропорт Домодедово в составе 117 человек.

«Часть из них направилась к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть всё необходимое для комфортного пребывания», — заявили в МЧС.

Наряду с этим 20 ноября в МЧС заявили, что груз с 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа прибыл в Египет.

Ход боевых действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении при содействии разведки трёх командиров рот ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа.

Как следует из сообщения, израильские военные продолжают действовать в Газе, применяя авиацию для ударов по бойцам ХАМАС, инфраструктуре движения, а также обнаруживая вооружение и военную технику.

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Впоследствии в ЦАХАЛ заявили о приостановке боевых действий в Рафахе на четыре часа. Об этом сообщил официальный представитель армии Авихай Эдри, отметив, что соответствующее решение принято в гуманитарных целях.

Между тем военное крыло движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» сообщило об обстреле израильской военной базы «Раим».

Кроме того, вооружённое крыло «Хезболлы» сообщило об ударе ракетами по району расположения казармы израильских войск в пограничном районе Биранит. Из сообщения также следует, что группировка атаковала как минимум ещё одну казарму ЦАХАЛ и несколько израильских постов в других локациях.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус также заявил, что израильские военные после завершения боевых действий на севере сектора Газа перейдут к новому этапу операции. По словам Конрикуса, глава генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующих этапов операции.

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Как заявил Конрикус в выступлении в эфире организации StandWithUs, целью ЦАХАЛ является уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС. По его словам, израильские военные «не ограничивали себя географическими рамками», но на первом этапе бои шли на севере Газы.

Небензя — о позиции Генсека ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в секторе Газа, когда отказался осуждать удары Израиля по гражданским объектам.

«Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы, в результате чего уже погибли тысячи детей», — цитирует ТАСС фрагмент выступления Небензи в Госдуме.

По словам российского постпреда, Гутерриш даже на фоне этих обстоятельств «не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки».