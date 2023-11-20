МЧС России доставило в Египет ещё 27 т гуманитарных грузов для сектора Газа
- © mchs.gov.ru
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Ведомственным самолётом Ил-76 доставлено 27 т гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что очередная группа российских граждан, эвакуированных накануне из сектора Газа, в составе 117 человек доставлена самолётом МЧС в Россию.
Также стало известно, что в ближайшее время Калужская область примет около 130 россиян, эвакуированных с территории Палестины.