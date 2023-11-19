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Калужская область примет около 130 эвакуированных из Палестины россиян

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В ближайшее время Калужская область примет около 130 россиян, эвакуированных с территории Палестины, заявил глава региона Владислав Шапша.
Калужская область примет около 130 эвакуированных из Палестины россиян
  • РИА Новости

«В Калужской области будут размещены граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек», — сообщил он.

По словам губернатора, беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения.

В МИД России ранее сообщили об эвакуации 120 россиян, включая 68 несовершеннолетних, из сектора Газа 19 ноября.

Вернувшаяся из анклава россиянка Наталья поблагодарила российского президента Владимира Путина и МЧС России.

Также стало известно, что МЧС за неделю эвакуировало из сектора Газа 550 россиян.

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