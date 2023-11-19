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РИА Новости: эвакуированная из Газы женщина поблагодарила президента России и МЧС

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Эвакуированная из сектора Газа россиянка Наталья поблагодарила российского президента Владимира Путина и МЧС России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросил нас там», — сказала женщина.

При этом она добавила, что российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.

Ранее в Домодедове сел борт МЧС с четвёртой группой эвакуированных из Газы россиян.

Также стало известно, что МЧС за неделю эвакуировало из сектора Газа 550 россиян.

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