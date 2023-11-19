В «Домодедово» сел борт МЧС с четвёртой группой эвакуированных из Газы россиян
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС России в Москву», — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.
Ранее сообщалось, что в Москву доставят 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа.
Такжк спецборты МЧС России доставили для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи.