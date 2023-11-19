В «Домодедово» сел борт МЧС с четвёртой группой эвакуированных из Газы россиян

Очередная группа из 120 эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в Москву в аэропорт «Домодедово» спецбортом МЧС.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС России в Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.

Ранее сообщалось, что в Москву доставят 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа.

Такжк спецборты МЧС России доставили для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи.