МЧС России: для жителей сектора Газа доставлена новая партия гуманитарной помощи
Об этом сообщает МЧС России.
«Сейчас очередной борт ведомства приземлился в Египте. На борту — 30 т гуманитарного груза», — сказано в заявлении ведомства.
Уточняется, что жителям сектора Газа отправят матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.
Таким образом, российские спецборты МЧС уже доставили для жителей сектора Газа 190 т гумпомощи.
Ранее гендиректор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут сообщил, что попросил помощь у Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН для эвакуации недоношенных детей из больницы «Аль-Шифа».