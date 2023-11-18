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МЧС России: для жителей сектора Газа доставлена новая партия гуманитарной помощи

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Спецборты МЧС России доставили для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи.
МЧС России: для жителей сектора Газа доставлена новая партия гуманитарной помощи

Об этом сообщает МЧС России.

«Сейчас очередной борт ведомства приземлился в Египте. На борту — 30 т гуманитарного груза», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что жителям сектора Газа отправят матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

Таким образом, российские спецборты МЧС уже доставили для жителей сектора Газа 190 т гумпомощи.

Ранее гендиректор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут сообщил, что попросил помощь у Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН для эвакуации недоношенных детей из больницы «Аль-Шифа».

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