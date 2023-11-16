Глава больниц в Газе попросил МККК и ООН помочь эвакуировать детей из «Аль-Шифа»
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Об этом он заявил телеканалу Al Jazeera.
По его словам, больница связалась с МККК и ООН для помощи в распределении недоношенных детей и раненых пациентов среди других больниц сектора Газа.
Как сказал Закут, Египет сообщил, что готов предоставить детские инкубаторы, но перевезти детей получится только после координации с Красным Крестом.
Поскольку Израиль обстреливает машины скорой помощи «Аль-Шифа», в больнице попросили Красный Крест предоставить больнице свои машины скорой помощи.
Ранее официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН обеспокоены текущей ситуацией вокруг больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа, учреждение должно быть под защитой гуманитарного права.