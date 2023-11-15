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В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в больнице «Аш-Шифа» в Газе

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В ООН обеспокоены текущей ситуацией вокруг больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, учреждение должно быть под защитой гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в больнице «Аш-Шифа» в Газе
  • РИА Новости

«Мы очень обеспокоены тем, что мы видим. Мы видим только сообщения, у нас нет людей «на земле», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты выступают против ударов по больницам в секторе Газа с воздуха.

1 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия атакует административный центр Газы с пяти направлений.

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