В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в больнице «Аш-Шифа» в Газе
- РИА Новости
«Мы очень обеспокоены тем, что мы видим. Мы видим только сообщения, у нас нет людей «на земле», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты выступают против ударов по больницам в секторе Газа с воздуха.
1 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия атакует административный центр Газы с пяти направлений.