Al Arabiya: армия Израиля атакует административный центр Газы с пяти направлений

ЦАХАЛ атакует административный центр Газы с пяти направлений.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

«Израильская армия атаковала прибрежный город Газа с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами», — говорится в сообщении.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в окрестностях сектора Газа.

Также сообщалось, что более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах сектора Газа, «Аш-Шифа» и индонезийской больнице, из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива.

Кроме того, Израиль сообщил о перехвате силами ПВО воздушной угрозы в районе Красного моря.