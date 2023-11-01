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Минздрав: без топлива в больницах сектора Газа могут умереть более 750 человек

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Более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах сектора Газа, «Аш-Шифа» и индонезийской больнице, из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа.

«До отключения главного электрогенератора в медицинском комплексе «Аш-Шифа» и индонезийской больнице осталось несколько часов», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, в больницах находятся 42 ребёнка на аппарате жизнеобеспечения в инкубаторах, 62 пациента на искусственном дыхании, 650 пациентов с почечной недостаточностью, а также сотни других пациентов и раненых.

Ранее врач Халед Абу Самра рассказал, что в крупнейшей в Газе больнице «Аш-Шифа» практически закончились лекарства от почечной недостаточности.

Также сообщалось, что жители Газы привозят бензин в больницы, чтобы продлить работу генераторов.

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