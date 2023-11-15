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Белый дом заявил, что США выступают против ударов с воздуха по больницам в Газе

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Соединённые Штаты выступают против ударов по больницам в секторе Газа с воздуха. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом заявил, что США выступают против ударов с воздуха по больницам в Газе
  • Gettyimages.ru

«Мы бы не хотели видеть атаки на больницы с воздуха. Мы бы не хотели видеть, как гражданские и медперсонал становятся жертвами перекрёстного огня», — приводит РИА Новости его слова. 

Кирби подчеркнул, что медицинские объекты должны быть защищены.

Он также отметил, что бойцы палестинского движения ХАМАС используют больницы в своих целях.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что военная операция, которую Армия обороны Израиля проводит в больнице «Аль-Шифа» в Газе, неприемлема.

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