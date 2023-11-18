RT в Telegram
Подпишись

МЧС: в Москву доставят 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Короткая ссылка
Ещё 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, будут переправлены в Москву.
МЧС: в Москву доставят 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан России и членов их семей», — сообщило ведомство в Telegram.

Всего МЧС эвакуированы более 500 человек из сектора Газа.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщил, что более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить