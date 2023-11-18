МЧС: в Москву доставят 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Ещё 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, будут переправлены в Москву.

Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан России и членов их семей», — сообщило ведомство в Telegram.

Всего МЧС эвакуированы более 500 человек из сектора Газа.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщил, что более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа».