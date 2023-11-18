Более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа»

Более 100 раненых и пять врачей остаются в крупнейшей больнице севера сектора Газа «Аль-Шифа».

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша.

«В больнице «Аль-Шифа» остались 120 раненых и пять врачей после истечения часа, который израильские военные дали медперсоналу, больным и нашедшим убежище в госпитале, чтобы его покинуть», — цитирует его РИА Новости.

Аль-Барша добавил, что в настоящий момент около 5 тыс. укрывавшихся в госпитале человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге анклава.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на врача больницы «Аль-Шифа» сообщил, что, по информации Армии обороны Израиля, персонал, пациенты и внутренне перемещённые лица должны в течение часа покинуть больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа.

При этом Армия обороны Израиля заявила, что не приказывала провести её эвакуацию.