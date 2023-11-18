Армия обороны Израиля заявила, что не приказывала провести эвакуацию «Аль-Шифы»
«Армия обороны Израиля ни разу не отдавала приказ об эвакуации пациентов или бригад медсотрудников», — сказано в заявлении ЦАХАЛ в Telegram.
Отмечается, что Армия обороны Израиля удовлетворила просьбу директора больницы и дала возможность ряду людей эвакуироваться по безопасному маршруту.
Сотрудники «Аль-Шифы» останутся, чтобы ухаживать за пациентами, которые не могут эвакуироваться, говорится в сообщении.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на врача больницы «Аль-Шифа» сообщил, что, по информации Армии обороны Израиля, персонал, пациенты и внутренне перемещённые лица должны в течение часа покинуть больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа.