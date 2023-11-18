Al Jazeera: ЦАХАЛ дал находящимся в больнице «Аль-Шифа» час на эвакуацию
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Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на врача больницы.
По его словам, ЦАХАЛ дал им час на эвакуацию.
Ранее представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что еды и воды в больнице «Аль-Шифа» хватит на 400 человек из более чем 7 тыс. находящихся там.
Также директор больницы Мухаммед Абу Сильмия сообщил, что все пациенты в реанимационном отделении больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа погибли из-за блокады больницы Израилем.