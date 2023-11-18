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Al Jazeera: ЦАХАЛ дал находящимся в больнице «Аль-Шифа» час на эвакуацию

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Армия обороны Израиля сообщила, что персонал, пациенты и внутренне перемещённые лица должны в течение часа покинуть больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа.
Al Jazeera: ЦАХАЛ дал находящимся в больнице «Аль-Шифа» час на эвакуацию
  • AP

Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на врача больницы.

По его словам, ЦАХАЛ дал им час на эвакуацию.

Ранее представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что еды и воды в больнице «Аль-Шифа» хватит на 400 человек из более чем 7 тыс. находящихся там.

Также директор больницы Мухаммед Абу Сильмия сообщил, что все пациенты в реанимационном отделении больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа погибли из-за блокады больницы Израилем.

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