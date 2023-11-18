Минздрав Газы: еды и воды в больнице «Аль-Шифа» хватит на 400 человек

Еды и воды в больнице «Аль-Шифа» хватит на 400 человек из более чем 7 тыс. находящихся там, заявил представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.

«Со вчерашнего дня в больнице запасы продовольствия и воды примерно на 400 человек, но у нас внутри комплекса находится от семи до десяти тысяч человек, среди которых беженцы, медперсонал, раненые», — приводит РИА Новости слова аль-Кудры.

Он отметил, что продовольствие не поступает в медцентр с тех пор, как израильские войска окружили его.

16 ноября The Washington Post писала, что Израиль не смог обнаружить доказательства активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении «Аль-Шифа». После этого израильская армия заявила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль на территории больницы.

Как утверждала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, американская разведка получила информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы, в том числе «Аль-Шифа», в секторе Газа в качестве командных пунктов.

Директор больницы Мухаммед Абу Сильмия сообщил, что все пациенты в реанимационном отделении «Аль-Шифа» погибли из-за её блокады.