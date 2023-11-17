Журналисты NYT пока не подтвердили наличие командного пункта ХАМАС в «Аль-Шифа»

Журналисты The New York Times под контролем израильских военных прошли в медцентр «Аль-Шифа» в Газе, где ЦАХАЛ проводит военную операцию, однако так и не удостоверились в том, принадлежат ли обнаруженные туннели палестинскому движению ХАМАС.

Как пишет газета, израильские военные уверены, что обнаруженная шахта свидетельствует о наличии «военного объекта ХАМАС под госпиталем».

«В темноте было неясно, куда ведёт шахта и насколько она глубока, хотя военные заявили, что отправили дрон вниз как минимум на несколько метров», — отмечают журналисты.

«Контролируемый визит» сотрудников прессы пока не ответил на вопрос о том, использовало ли ХАМАС больницу «Аль-Шифа» для «сокрытия оружия и в качестве командных центров», говорится в статье.

16 ноября The Washington Post писала, что Израиль не смог обнаружить доказательства активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении «Аль-Шифа». После этого израильская армия заявила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль на территории больницы.

Как утверждала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, американская разведка получила информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы, в том числе «Аль-Шифа», в секторе Газа в качестве командных пунктов.

Директор больницы Мухаммед Абу Сильмия сообщил, что все пациенты в реанимационном отделении «Аль-Шифа» погибли из-за её блокады.