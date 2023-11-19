В МИД России сообщили об эвакуации 120 россиян из сектора Газа

В МИД России сообщили об эвакуации 120 россиян, включая 68 несовершеннолетних, из сектора Газа 19 ноября.

«Из зоны палестино-израильского конфликта в Москву спецрейсом МЧС России из Каира прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей (120 человек, в том числе 68 несовершеннолетних)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Домодедове сел борт МЧС с четвёртой группой эвакуированных из сектора Газа россиян.

Вернувшаяся из анклава россиянка Наталья поблагодарила российского президента Владимира Путина и МЧС России.

Также стало известно, что МЧС за неделю эвакуировало из сектора Газа 550 россиян.