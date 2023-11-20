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В ХАМАС заявили об обстреле израильской военной базы Раим

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Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» сообщило об обстреле израильской военной базы Раим.
В ХАМАС заявили об обстреле израильской военной базы Раим
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Бригады аль-Кассама» обстреляли ракетами военную базу Раим», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее «Бригады аль-Кассама» сообщили, что большое число израильских солдат были убиты и ранены в ходе боёв в секторе Газа.

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